Shoah: Mazzali (Fd'I), Segre sia portatrice di battaglia contro ogni negazionismo, anche quello delle Foibe

- La senatrice a vita Liliana Segre si faccia portatrice di una battaglia culturale contro ogni negazionismo, anche quello sulle Foibe, e non si presti alla polemica politica su Giorgio Almirante. L'invito arriva dalla consigliera regionale lombarda di Fratelli d’Italia, Barbara Mazzali. "La presenza della senatrice Segre in Consiglio regionale è un segnale molto incisivo: serve a ribadire un forte monito contro ogni inaccettabile atto di discriminazione e di antisemitismo. È anche un monito contro ogni tentativo di giustificare o negare fatti tragici del Novecento, come l’Olocausto degli ebrei e di altre minoranze, che sono stati accertati nella loro disumana violenza. La sua presenza qui segue di sole ventiquattro ore il ricordo di un altro Olocausto, più piccolo nelle dimensioni numeriche, ma altrettanto efferato nei metodi e nelle ragioni ideologiche: quello degli italiani di Istria Fiume e Dalmazia vittime della feroce pulizia etnica dei partigiani slavo-comunisti del maresciallo Tito, con la complicità operativa di tanti partigiani comunisti italiani. Fatti per troppo tempo caduti nell’oblio, se non fosse stato per la testimonianza degli esuli e per le battaglie della Destra politica italiana che infine portarono nel 2004 a istituire il Giorno del Ricordo". (segue) (Rem)