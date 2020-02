Shoah: Mazzali (Fd'I), Segre sia portatrice di battaglia contro ogni negazionismo, anche quello delle Foibe (2)

- "Non si tratta di una banale equiparazione tra tragedie", rileva Mazzali spiegando che "si tratta di combattere lo stesso germe, perché se il negazionismo verso la Shoah è giustamente oggetto della pubblica riprovazione e mobilita le coscienze, quello verso le Foibe - a volte evidente, altre volte espresso in forma di giustificazionismo o di riduzionismo - viene ancora sottovalutato e addirittura chi lo propugna spesso viene invitato a parlare nelle scuole in occasione del Giorno del Ricordo". "Per questo chiediamo alla senatrice Segre, forte dell’alto valore morale che tutti le riconosciamo - afferma l'esponente di Fratelli d'Italia - di farsi portatrice di una battaglia culturale contro ogni negazionismo. E allo stesso modo le chiediamo di non prestarsi alla polemica politica e a giudizi sommari su pezzi della storia del Novecento. Mi riferisco in particolar modo alle recenti parole sulla figura di Giorgio Almirante: è storicamente riconosciuto che una parte consistente dell’intellighenzia italiana, compresa una gran parte di quella santificata a guerra finita per essere passata armi e bagagli al fronte antifascista, si sia macchiata durante la Seconda Guerra Mondiale di connivenza con alcune dottrine antisemite dell’ultimo fascismo. Fu così anche per Giorgio Almirante il quale tuttavia, durante tutto il corso della sua militanza politica post-bellica, mai - e sottolineo mai - ha predicato o tollerato l’antisemitismo. Spetta a tutta la comunità civile, e alla politica in primo luogo, contrastare l’odio e la discriminazione in ogni loro forma e contro chiunque vengano diretti. È per questo che saremo sempre al fianco di Liliana Segre testimone di una immane tragedia umana, ma non al fianco di chi cerca di strumentalizzarne la figura per fini di parte”. (segue) (Rem)