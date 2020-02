Medio Oriente: migliaia di palestinesi in piazza a Ramallah contro il piano di pace di Trump

- Migliaia di palestinesi sono scesi in piazza a Ramallah, in Cisgiordania, per protestare contro il piano di pace del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per il Medio Oriente. I manifestanti esprimono il loro sostegno a favore della leadership palestinese in vista della sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevista nel pomeriggio. In uno dei cartelli issati dai manifestanti si legge che “Trump è parte del problema, non la soluzione”, mentre in un altro il piano viene definito il “furto del secolo”. Da parte sua, il premier palestinese, Mohammed Shtayyeh, ha dichiarato che “tutto il popolo palestinese, tutte le fazioni, nazionaliste e islamiche, sostengono il presidente Mahmoud Abbas”. (Res)