Regione Lazio: Zingaretti, dimostriamo che con la cultura si può creare lavoro

- "Nel Lazio dimostriamo che con la cultura si può creare lavoro". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, presentando, nella sede di Lazio Innova a Roma, i primi 49 progetti finanziati dalla Regione per valorizzare con la tecnologia 247 luoghi della cultura del Lazio e un nuovo bando da 4,5 milioni per iniziative di ricerca e alta formazione. Il governatore, illustrando le azioni in campo per il Distretto tecnologico per i beni e le attività culturali del Lazio (Dtc Lazio), ha sottolineato che "lo Stato innovatore, se si vuole, esiste. Vogliamo dimostrare che cambiare è possibile. Ringrazio Franceschini e Manfredi per il sostegno: bisogna fare sistema, perché siamo una comunità con tante eccellenze. Siamo una potenza economica mondiale, il nostro Pil è superiore a quello dell'Ungheria o della Grecia. Il Lazio - ha aggiunto Zingaretti - è anche 259 musei, 28 parchi archeologici, 13 università, organismi di ricerca, circa 45mila imprese al settore per oltre 202 mila addetti. Anche i sindaci stanno individuando i temi della cultura e del turismo come priorità. Ma questa grande ricchezza è poco sistemica, fuori da un disegno strategico. Secondo grande elemento di valore è che noi uniamo il capitello e il chip, i due grandi pilastri che possono rendere ancora l'Italia un Paese fortissimo nel pianeta.‎ Non esiste sulla terra un'area che ha al suo interno la quantità di beni culturali che abbiamo nel Lazio, perché - ha concluso Zingaretti - c'è Roma ma non solo Roma". (Rer)