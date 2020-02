Speciale energia: coronavirus e disaccordo su tagli gruppo Opec+ portano a nuovo crollo prezzi petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi del petrolio sono nuovamente calati ieri, attestandosi poco sopra i 50 dollari, a causa della debole domanda della Cina colpita dall’epidemia da coronavirus che ha costretto Pechino a isolare intere città, bloccare la produzione nelle fabbriche e i collegamenti con diversi partner commerciali per contenere i contagi. A pesare ulteriormente sulle quotazioni anche lo stallo nei colloqui tra i paesi che compongo il cosiddetto gruppo Opec+, formato da Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i dieci produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia, per avviare ulteriori tagli alla produzione, circa 600 mila barili di petrolio al giorno. Il prezzo del petrolio è calato di oltre il 20 per cento da gennaio, dopo che la diffusione del coronavirus ha colpito la domanda della Cina, il più grande importatore di petrolio del mondo, aumentando le preoccupazioni per una nuova situazione eccesso di offerta. (Res)