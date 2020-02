Speciale energia: Ucraina, Naftogaz continuerà a chiedere compensazioni a Russia per asset persi in Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica ucraina Naftogaz continua i procedimenti legali contro le autorità russe per recuperare gli asset persi in Crimea, chiedendo riparazioni per 8 miliardi di dollari, interessi inclusi. Lo ha affermato il direttore esecutivo di Naftogaz, Yuriy Vitrenko, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “In questa settimana finalizzeremo la preparazione dei documenti che presenteremo nell’ambito del procedimento d’arbitrato contro la Federazione Russa in merito agli asset in Crimea. Il processo di arbitrato va avanti da diversi anni”, ha spiegato Vitrenko. Gli asset persi, secondo Vitrenko, valgono circa 8 miliardi di dollari, compresi gli interessi. “In ogni caso, il premier ucraino ha scritto in una lettera al consiglio d’amministrazione di Naftogaz che gli accordi con Gazprom sono stati raggiunti grazie ad un’intesa politica con le autorità russe. Sarebbe bello che questa dinamica comprendesse anche il pagamento delle compensazioni per gli asset persi in Crimea”, ha scritto Vitrenko. (Res)