Speciale energia: Kobolev (Naftogaz), terminale Gnl a Odessa possibile solo con autorizzazione transito navi per Bosforo

- Qualora la Turchia concedesse il passaggio alle navi attraverso il Bosforo, la costruzione di un terminale di gas naturale liquefatto (Gnl) in Ucraina avrebbe senso in materia di sicurezza, piuttosto che economica. Lo ha detto l’amministratore delegato della compagnia energetica ucraina Naftogaz, Andriy Kobolyev, in un’intervista a “Rbc Ucraina”. Per costruire un terminale per il Gnl nella regione di Odessa, ha spiegato, “è necessario che una nave da trasporto possa arrivare qui”. “La Turchia al momento non permette il passaggio di navi che trasportano il Gnl. Per quello che ne so, la posizione di Ankara non è cambiata, e non credo possa variare nei prossimi anni. Se dovessero autorizzare il passaggio attraverso il Bosforo, credo che il terminale Gnl si giustificherebbe da solo in termini di sicurezza, ma non in quelli economici. A livello europeo è possibile acquistare grandi quantità di Gnl”, ha aggiunto Kobolyev. (Res)