Speciale energia: Ungheria, ministro Esteri, Budapest è leader nella sicurezza delle sue risorse nucleari

- L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) apprezza molto gli sforzi dell'Ungheria per garantire la sicurezza delle sue risorse nucleari. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, durante una conferenza sulla sicurezza nucleare a Vienna. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Mti", il ministro ha detto che l'Aiea valuta positivamente anche l'investimento nell'ampliamento della sola centrale nucleare ungherese, quella di Paks, che è "una piattaforma per una cooperazione economica di larga scala tra Est ed Ovest". La lotta al cambiamento climatico è al centro del dibattito pubblico internazionale ed è "largamente accettato che sarebbe impossibile raggiungere gli obiettivi climatici prefissati senza l'uso dell'energia nucleare", ha detto il ministro. "L'Ungheria è leader in questo campo perché ci stiamo preparando alla costruzione di un nuovo blocco nucleare che garantirà la sicurezza delle forniture energetiche del paese nel lungo periodo e al contempo consentirà di mantenere invariate le riduzioni delle tariffe in bolletta", ha continuato il capo della diplomazia di Budapest. Szijjarto ha evidenziato anche l'importanza di proteggere le risorse nucleare nazionali alla luce dell'aumentato rischio posto dal terrorismo. (Vap)