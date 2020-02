Speciale energia: Libia, la raffineria di Zawiya ha chiuso causando ulteriori perdite finanziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc) conferma di essere stata costretta a chiudere la raffineria di Zawiya sabato 8 febbraio 2020 a seguito della chiusura di una valvola nella regione di Hamada, sul condotto principale tra il campo di Sharara e la costa, interrompendo la produzione al campo. Lo stop alla raffineria aggraverà il problema di gestione, importazione e distribuzione di carburante e comporterà costi significativi per la tesoreria per l'importazione di carburante aggiuntivo in sostituzione della produzione locale. "Questo blocco illegale sta creando una sfida senza precedenti per la Noc per continuare a rifornire di carburante il popolo libico e le strutture vitali del Paese, come le centrali elettriche", ha dichiarato il presidente della compagnia, Mustafa Sanallah. Quest'ultimo ha aggiunto: “Le interferenze politiche nel settore petrolifero e del gas libico avranno effetti devastanti a breve e lungo termine sull'economia libica e sul popolo libico. Questa sta diventando una vera crisi nazionale. È necessaria un'azione immediata per porre fine a questo irresponsabile blocco". La raffineria di Zawiya produce mensilmente 120 mila tonnellate di gasolio, 49 mila tonnellate di benzina, 120 mila tonnellate di olio combustibile, 6 mila tonnellate di gas di petrolio liquido (Gpl) e 90 mila tonnellate di carburante per aerei. (Res)