Imprese: Unioncamere, segnali di tenuta per l’industria manifatturiera di Milano, Monza e Brianza e Lodi

- Segnali di tenuta per l’industria manifatturiera di Milano, Monza e Brianza e Lodi. Nel quarto trimestre 2019 le imprese milanesi registrano una crescita a livello tendenziale per la produzione (+0,9 per cento rispetto allo scorso anno), per il fatturato totale (+2,8 per cento), specialmente estero (+4,2 per cento) e per gli ordini totali (+1,1 per cento) ancora trainati da quelli esteri (+2,7 per cento). A Monza e Brianza aumentano in un anno il fatturato totale (+0,3 per cento), in particolare per la componente estera che segna un +4,9 per cento, in lieve crescita anche la domanda estera (+0,8 per cento). A livello congiunturale si assiste poi a una generale ripresa rispetto ai valori del terzo trimestre 2019. Andamento nettamente positivo a Lodi a livello tendenziale per la produzione (+5,2 per cento) mentre il fatturato cresce complessivamente del +0,7 per cento grazie a quello estero (+3,6 per cento). Emerge da un’anticipazione dei dati dal Monitor congiunturale del quarto trimestre 2019 del Servizio Studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in occasione oggi della presentazione di Unioncamere Lombardia dei risultati dell’analisi congiunturale del settore manifatturiero. (segue) (Rem)