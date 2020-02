Italia-Etiopia: annullata visita di Fico ad Addis Abeba

- Il viaggio ufficiale in Etiopia del presidente della Camera dei deputati, in programma il 13 e 14 febbraio, è stato rinviato. Lo riferisce l'ufficio stampa della Camera in una nota. Nel corso della visita Fico aveva in programma la firma di un protocollo di collaborazione fra i due parlamenti e alcuni incontri bilaterali. (Res)