Suppletive Roma: Adinolfi (Pdf), associazioni unite per nuovo protagonismo cristiani in politica

- Associazioni e movimenti cristiani scendono in campo al fianco del Popolo della Famiglia (Pdf) per la campagna elettorale in vista del voto per le Suppletive del Collegio Roma 1 della Camera, fissato per domenica 1 marzo. Lo comunica il movimento politico in una nota. "Il Pdf ha candidato Mario Adinolfi, fondatore e presidente nazionale del movimento politico di ispirazione cattolica. Una candidatura sostenuta ora da diverse sigle, a partire dal partito Uniti per l’Italia: 'I nostri dirigenti e i nostri militanti convergeranno nel sostegno a Mario Adinolfi', ha dichiarato il presidente Giulio Tomassi, 'testimoniando così la nostra intenzione politica di opposizione alle forze di governo attuali e costruendo sin da subito l’embrione di un’alternativa possibile'". Altra adesione alla candidatura del Pdf è quella dell’associazione Unione Cristiana: "E’ giunto il momento che coloro che si riconoscono nei valori cristiani e nella dottrina sociale cerchino una leale e positiva collaborazione - ha sottolineato il senatore Domenico Scilipoti (FI) -, ed esprimo dunque incoraggiamento ed apprezzamento personale alle proposte elettorali di Mario Adinolfi, sottolineandone i valori comuni". (segue) (Com)