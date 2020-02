Suppletive Roma: Adinolfi (Pdf), associazioni unite per nuovo protagonismo cristiani in politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni, sono giunte anche le adesioni alla candidatura del Pdf di altre tre realtà: Solidarietà – libertà, giustizia e pace (presidente Piero Pirovano), Costruire insieme (presidente Ivo Tarolli) e Convergenza cristiana (presidente Carlo Ranucci). Queste tre associazioni hanno condiviso "il sostegno alla candidatura di Mario Adinolfi, anche nell’intendimento di realizzare un punto di aggregazione politica comune su valori cristiani condivisi, attraverso la costituzione di un 'tavolo di confronto permanente’' autonomo e indipendente dalle forze di destra e di sinistra, da estendere progressivamente ad altre componenti di analoga ispirazione". Il Popolo della famiglia intanto è impegnato in una campagna elettorale nel Collegio Roma 1, con banchetti e iniziative, continua la nota. "Accogliamo con piacere il sostegno di queste realtà della galassia dei cristiani impegnati - ha dichiarato Mario Adinolfi -. È un’importante premessa per un percorso comune, che dalle suppletive dell’1 marzo per la Camera nel Collegio Roma 1 può portare molto lontano in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Questo tipo di processo, finalmente centripeto e non più centrifugo, può diventare un elemento di grande rilevanza per un nuovo protagonismo dei cristiani in politica". (Com)