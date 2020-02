Messico: Banca centrale promette comunicazione più chiara su scelte politica monetaria

- La giunta dei governatori della Banca centrale del Messico (Banxico) ha promesso, come parte delle azioni per migliorare la sua comunicazione, di rendere più chiari e concisi i comunicati stampa nei quali vengono diffuse le decisioni di politica monetaria. "La Banca del Messico è convinta che una migliore comunicazione con la società rafforza la trasparenza e il riscontro dei conti come elementi essenziali per creare maggiore fiducia e credibilità nell'istituzione nel compimento del suo mandato costituzionale di ottenere la stabilità dei prezzi", si legge in una nota. Banxico promette inoltre di aggiornare i criteri generali di comunicazione adeguandosi alle migliori pratiche varate dalle banche centrali e organismi internazionali. Tra le misure individuate c'è la pubblicazione del resoconto integrale dei lavori della Giunta, tre anni dopo la sua conclusione. (segue) (Mec)