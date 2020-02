Messico: Banca centrale promette comunicazione più chiara su scelte politica monetaria (2)

- Tra i "criteri generali" presentati da Banxico c'è l'invito fatto ai governatori di usare "prudenza" e rispetto dei "messaggi istituzionali" nel divulgare "informazioni economiche o altre che possano considerarsi sensibili per i mercati finanziari". Fuori dalla comunicazione istituzionale, i membri della giunta - cui si riconosce il diritto di "chiarire il loro punto di vista", dovranno precisare che parlano "a titolo personale e che non necessariamente rappresentano l'opinione della giunta di governo o dell'istituzione". Silenzio viene invece imposto nel corso dei sette giorni precedenti la riunione indetta per assumere decisioni di politica monetaria. (Mec)