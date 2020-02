Shoah: Fontana, accettata proposta Segre di visita al Binario 21

- "Abbiamo già accettato la proposta, adesso cercheremo una data in cui possa essere libera la senatrice". Il presidente della Regione Lombardia ha risposto così ai giornalisti che gli hanno chiesto della proposta, lanciata dalla senatrice Liliana Segre, durante il suo intervento in aula a Palazzo Pirelli, di una visita di tutti i consiglieri al memoriale della Shoah al Binario 21: "Credo che sia qualcosa che bisogna vivere perché è un'esperienza veramente toccante. Per chi non ci fosse ancora stato credo che sia un'ottima occasione". Ai giornalisti che gli hanno detto che la mozione per istituire una commissione contro l'odio anche in Lombardia è stata bocciata, Fontana ha replicato: "C'è a livello nazionale, credo che sia quella che conta". (Rem)