Siria: presidente turco Erdogan, il governo siriano pagherà un prezzo molto alto per attacchi a Idlib (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa di Ankara ha fatto sapere di aver già risposto all’Esercito arabo siriano colpendo 115 obiettivi e “neutralizzando” (ovvero uccidendo o ferendo) almeno 101 uomini delle forze governative. Tra gli obiettivi colpiti, afferma la Turchia, vi sono anche tre carri armati, due postazioni di obici e un elicottero. Lo scontro tra Ankara e Damasco ha aumentato la tensione con la Russia. Il governo turco ha accusato Mosca, che appoggia le forze del presidente Assad, di essere a conoscenza delle manovre turche nella provincia e di aver comunque consentito l’assalto del convoglio. Nel settembre 2018, la Turchia e la Russia hanno concordato di trasformare Idlib in una zona di sicurezza imponendo un cessate il fuoco e offensive militari. Russia e Turchia stanno cercando di ricucire lo strappo ed evitare uno scontro diretto tra i militari turchi presenti nella parte nordoccidentale della provincia di Idlib e l’esercito siriano appoggiato da Mosca. Lo scorso 8 febbraio funzionari turchi e russi si sono incontrati ad Ankara per discutere la situazione. Tuttavia dopo un incontro durato oltre tre ore le due parti non avrebbero raggiunto un’intesa. Un nuovo incontro è stato programmato per oggi, ma come sottolineato dal ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, non è stato raggiunto nessun accordo. La delegazione turca è guidata dal vicepremier Sedat Onal e comprende rappresentanti del ministro della Difesa nazionale e dell'intelligence. La missione russa è invece capeggiata dal vice ministro degli Esteri, Sergej Vershinin, e dall'inviato speciale per la Siria, Alexander Lavrentiev, accompagnati da esponenti delle Forze armate e dell'intelligente di Mosca. (segue) (Tua)