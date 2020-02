Siria: presidente turco Erdogan, il governo siriano pagherà un prezzo molto alto per attacchi a Idlib (4)

- La Turchia, intanto, ha chiesto alla milizia Faylaq al Sham, parte del gruppo ribelle Esercito siriano libero (Esl) appoggiato da Ankara, di mobilitare le proprie forze in vista di un attacco contro le truppe lealiste nel governatorato di Idlib. In tale prospettiva, la Turchia ha inoltre stabilito una nuova postazione militare nella regione, su una collina presso il villaggio di Qminas da cui è possibile controllare le posizioni dell'esercito siriano, secondo quanto riferisce il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”. La Turchia ha inviato importanti rinforzi militari nella provincia nord occidentale di Idlib in Siria. Secondo quanto dichiarato da una fonte citata dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”, per Ankara "tutte le opzioni sono sul tavolo". L'offensiva lanciata dall’esercito siriano contro la provincia di Idlib, l'ultima grande roccaforte dei ribelli in Siria, ha provocato oltre 500 mila sfollati che si sono diretti verso il confine turco. La Turchia, che ospita già 3,6 milioni di rifugiati siriani, e da tempo sostiene di non poter più assorbire il flusso di rifugiati e ha chiesto a Damasco di ritirarsi a Idlib entro la fine del mese o di affrontare la risposta militare turca. Lo scorso 8 febbraio un convoglio delle Forze armate turche composto da almeno 300 tra carri armati, blindati e veicoli da trasporto truppe ha fatto il suo ingresso nella provincia di Idlib. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul terreno, nell’ultima settimana sarebbero almeno 1.240 i veicoli militari turchi entrati nella provincia di Idlib insieme a 5.000 militari. Intanto l'ambasciatore russo in Siria, Alexander Efimov, ha dichiarato che Mosca è preoccupata per il trasferimento di miliziani da Idlib ad altre regioni della Siria e della Libia. L'ambasciatore russo ha aggiunto in una dichiarazione alla stampa oggi che "la situazione con il trasferimento di miliziani da Idlib ad altre parti della Siria e all'estero, ad esempio in Libia, non può non preoccuparci". (Tua)