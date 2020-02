Criminalità: con arresto ex boss Magliana ricostruito scenario malavita romana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'arresto di Salvatore Nicitra si aggiunge un altro importante tassello alla ricostruzione del quadro criminale storico del territorio romano. È quanto emerso stamattina in Procura dove si respirava soddisfazione per l'operazione Jackpot. Nicitra, ex boss della banda della Magliana, è stato arrestato trascinando con sé, nell’operazione coordinata dalla Procura di Roma, Direzione distrettuale antimafia, anche la moglie, la figlia, i fratelli e i nipoti. Sono 38 in tutto le misure di restrizione, di cui 27 in carcere. Nicitra era già recluso per estorsione: ebbe parte attiva nella controversia tra Michele Senese e Franco Gambacurta, si fece avanti a dirimere chi tra i due avesse il diritto di taglieggiare il titolare di un ristorante. Ma lo spessore criminale del siciliano, romano d'adozione, è descritta meglio dai carabinieri del comando provinciale di Roma con l'indagine di oggi da cui emerge la figura di un uomo che appare come l'ultimo dei grandi boss ancora in circolazione nella Capitale. "Non ho bisogno più né di droga né di violenza", diceva Nicitra al telefono ai suoi solidali, affermando - a quanto emerge dalle intercettazioni - di avere quindi assunto un potere tale per cui non aveva più bisogno di arricchirsi ancora o di usare la violenza per affermare il potere che ormai gli era riconosciuto da tutti. Nicitra si definiva infatti “il re delle macchinette”. A Roma nord non veniva installata una sola slot machine o videolottery che non fosse la sua o quella di una delle aziende intestate a suoi prestanome. Ai vertici del giro criminale, accanto a Nicitra, c’erano infatti tre stretti collaboratori Rosario Zarbo, Francesco Inguanta, Antonio Dattolo e le imprese coinvolte erano particolarmente note nel settore: la Jackpot srl, la Las Vegas srl, la Euro games e altre. (segue) (Rer)