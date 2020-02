Criminalità: con arresto ex boss Magliana ricostruito scenario malavita romana (2)

- Un giro d'affari enorme e perfettamente gestito, apparentemente in legalità, ma chiunque volesse entrare sul mercato doveva chiedere il permesso a Nicitra e ai suoi. Permesso che venne negato ai clan camorristici e alle 'ndrine calabresi senza nessuna reazione da parte loro, bastò semplicemente un suo no. "Il boss sono io – diceva Nicitra a quanto emerge da un'altra intercettazione - a Roma posso mettere le macchinette dove voglio". Una forza criminale universalmente riconosciuta. Quando qualcuno si opponeva, il gruppo criminale agiva con metodo mafioso, in alcuni casi appiccando incendi agli esercizi commerciali che si ribellavano, come avvenuto al proprietario di un locale del litorale romano, a Maccarese, che non aveva accettato di non aprire una sala slot accanto a quella già esistente e controllata da Nicitra. Accanto agli affari con slot machine e videolottery Salvatore Nicitra, aveva sviluppato inoltre un’altra attività criminale redditizia: attraverso il riciclaggio di ingenti somme di denaro, che passava per importanti centri finanziari internazionali, reimpiegava nell’economia legale i soldi ottenuti in maniera illegale sia con la distribuzione dei giochi d’azzardo, sia con l’intestazione fittizia di beni e l’emissione o l’uso di fatture per operazioni inesistenti. Oggi ben 37 beni immobili, anche di pregio, riconducibili alle tre persone che insieme a Nicitra erano ai vertici del giro criminale, sono stati sequestrati: 33 immobili si trovano tra Roma e provincia, e quattro a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Al gruppo criminale sono state confiscate anche 19 società di cui due nel settore della ristorazione, sei nella gestione di sale giochi e scommesse, tre immobiliari e otto di servizi, tra Roma e provincia, 130 rapporti finanziari/bancari, 25 veicoli di cui otto automobili, 16 moto e un motorino, il tutto per un valore complessivo di circa 15 milioni di euro. (Rer)