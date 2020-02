Algeria: studenti in piazza per il 51mo martedì consecutivo

- Gli studenti algerini sono scesi oggi nelle piazze e nelle strade di Algeri, Bouira, Orano e in altre città del paese per il 51mo martedì consecutivo di mobilitazione per chiedere un cambiamento nel sistema politico e il rilascio dei prigionieri di coscienza, cioè degli attivisti detenuti per presunti reati di opinione. La mobilitazione è stata massiccia oggi, a differenza della settimana precedente, con molti cittadini che si sono uniti agli studenti. Le dimostrazioni arrivano mentre il governo algerino ha presentato un piano d'azione al parlamento che, secondo il primo ministro Abdelaziz Djerad, contiene “risposte favorevoli” alle richieste dei cittadini. (Ala)