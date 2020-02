Donbass: presidente ucraino Zelensky, possibili elezioni locali nella regione il prossimo autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prossimo autunno si potrebbero tenere le elezioni locali nel Donbass, in concomitanza con quelle nel resto dell’Ucraina. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, affrontando il tema delle prospettive legate al conflitto nelle regioni orientali del paese. In un’intervista con l’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”, Zelensky ha spiegato che le elezioni amministrative, “che si tengono in contemporanea in tutto il paese, hanno un valore unificante. Si tratta di un importante simbolo di unità, per me”. Al contempo, nella visione del capo dello Stato, le elezioni nel Donbass potranno tenersi “solo dopo la fine delle ostilità sul territorio, e il ritiro di tutte le formazioni armate straniere”. (segue) (Res)