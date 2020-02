Algeria: premier Djerad, faremo uscire il paese da fase politica ed economica difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro algerino, Abdelaziz Djerad, ha promesso oggi di far uscire il paese da una tappa politica ed economia difficile per approdare a una nuova era. Lo ha dichiarato il capo dell’esecutivo durante il suo intervento in parlamento. “Questo piano d’azione è stato sviluppato per far fronte alle richieste della popolazione a un anno dall’avvio delle proteste popolari pacifiche”, ha spiegato, auspicando di “costruire una società in cui la povertà non avrà spazio”. L’Algeria “sta vivendo una situazione economica difficile che il governo dovrà affrontare”, ha proseguito, sottolineando che la situazione finanziaria è particolarmente “fragile”, considerando un debito pubblico stimato del 45 per cento.(Ala)