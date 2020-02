Nagorno-Karabakh: viceministro Esteri russo, risoluzione conflitto è una priorità per Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione del conflitto in corso nel Nagorno-Karabakh è una priorità per la Federazione Russa in termini di politica estera. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Andrej Rudenko durante un’intervista con l’agenzia di stampa “Sputnik”. “La Russia continuerà a svolgere un ruolo da mediatore, dal momento che la risoluzione del conflitto resta tra le nostre priorità”, ha detto, ricordando quanto le autorità russe abbiano contributo a far calare le tensioni nell’area nel 2016 invitando a Mosca i capi di Stato maggiore delle Forze armate di Armenia e Azerbaigian. “Il nostro lavoro di mediazione viene condotto in collaborazione con i nostri colleghi di Francia e Stati Uniti”, ha aggiunto Rudenko, sottolineando che al momento la situazione lungo la linea di occupazione è “relativamente calma”. (segue) (Rum)