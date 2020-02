Serbia-Italia: ministro Esteri Di Maio oggi in visita a Belgrado (2)

- Di Maio ha sottolineato, in un post pubblicato ieri su Facebook, l'importanza di sostenere il percorso europeo della regione. "Dopo aver lavorato intensamente in questi giorni per riportare a casa Niccolò e aver garantito supporto a tutti i nostri connazionali all'estero, domattina alla Farnesina vedrò il mio omologo ucraino Vadym Prystaiko e subito dopo parteciperò alla riunione interministeriale sul coronavirus a Palazzo Chigi. Al termine della riunione partirò per i Balcani: tra lunedì e martedì sarò a Belgrado, Skopje e Pristina, dove incontrerò le massime istituzioni locali", ha scritto Di Maio su Facebook. "In questo momento - aggiunge - è importante sostenere il loro percorso di integrazione europeo. Poi – conclude - martedì sera, prima di rientrare in Italia, volerò da Pristina a Parigi per incontrare il collega francese Jean Yves Le Drian. Insieme affronteremo il tema della crisi in Libia e analizzeremo l'attuale situazione nel Mediterraneo orientale". (Seb)