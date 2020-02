I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo-Serbia: Thaci fiducioso su raggiungimento accordo fra i due paesi sotto guida Usa - Il presidente del Kosovo Hashim Thaci si è detto fiducioso sul raggiungimento a breve di un accordo per la normalizzazione delle relazioni fra Pristina e Belgrado, sotto la guida statunitense. In un suo post su Facebook, Thaci ha scritto che "il presidente statunitense Donald Trump ha dimostrato grande attenzione per il rafforzamento della pace e della stabilità nei Balcani occidentali. Le sue lettere hanno disegnato l'epilogo del processo del dialogo fra il Kosovo e la Serbia, che dovrebbe concludersi con il riconoscimento reciproco". Il presidente kosovaro ha affermato di essere "fiducioso che sotto la guida del presidente Trump e l'eccellente lavoro dell'ambasciatore statunitense Richard Grenell, questo processo si concluderà a breve. Siamo grati di avere il permanente sostegno degli Stati uniti", ha scritto Thaci. (segue) (Res)