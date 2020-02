Balcani: ministro Esteri Di Maio in partenza per la visita nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è in partenza per la visita nei Balcani. Come riferisce il ministro in un post su Facebook, "tra oggi e domani farò tappa a Belgrado, Skopje e Pristina per una serie di incontri istituzionali". Per Di Maio è fondamentale "ribadire un concetto chiave: i Balcani occidentali sono per noi un interesse nazionale strategico per ragioni politiche, economiche e di sicurezza. Si tratta di una regione che guarda da sempre all'Italia come paese di riferimento e siamo ben consapevoli della sua centralità per la sicurezza dell'Italia e di tutta l'Unione Europea", ha scritto il ministro. (Res)