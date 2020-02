Balcani: Di Maio avvia visita nella regione e ribadisce sostegno a percorso europeo (2)

- La giornata di domani prevede due tappe, la prima delle quali è in Macedonia del Nord. Il ministro Di Maio sarà ricevuto in mattinata a Skopje dal presidente della Repubblica, Stevo Pendarovski, e subito dopo incontrerà il suo omologo Nikola Dimitrov, il primo ministro ad interim Oliver Spasovski e il presidente del parlamento Talat Xhaferi. L'agenda prevede inoltre alcuni incontri separati con i rappresentanti delle forze politiche della maggioranza e dell'opposizione. Nel pomeriggio Di Maio si trasferirà in Kosovo, dove sono previsti incontri con il primo ministro Albin Kurti, con l'omologo Glauk Konjufca e con la presidente del parlamento Vjosa Osmani. Il titolare della Farnesina avrà infine un incontro con il contingente italiano all'interno della missione Nato in Kosovo (Kfor). (segue) (Seb)