Speciale difesa: Kosovo, l'impegno dei militari della Kfor nei pattugliamenti congiunti

- I militari italiani impegnati nel Comando regionale Ovest (Rc-West) della missione Nato in Kosovo (Kfor), in base all’accordo tecnico del 1999, conducono regolarmente pattugliamenti congiunti con la polizia di frontiera kosovara. Queste attività, secondo quanto apprende “Agenzia Nova”, si spingono anche a ridosso del confine amministrativo con la Serbia, la striscia di territorio larga un chilometro che divide i due paesi e, per quanto riguarda l’area di competenza dell’Rc-West a guida italiana, si estende per una lunghezza di 16 chilometri (gli altri 334 chilometri del confine serbo-kosovaro ricadono nella competenza del Comando regionale Est a guida statunitense). I pattugliamenti congiunti della Kfor con la polizia di frontiera kosovara presso il confine amministrativo sono multinazionali, per cui i militari italiani si alternano ogni due settimane con i colleghi sloveni e austriaci, e si svolgono circa sei volte nell’arco di un mese. Il loro scopo è il contrasto di attività illecite e di contrabbando tramite pattuglie motorizzate e posti di blocco. A monte c’è sempre una fase addestrativa e di coordinamento dell’operazione con la polizia di frontiera kosovara. Le pattuglie congiunte, con un assetto tipo composto per l’Italia da otto militari che si spostano su due blindati Lince (la parte kosovara è composta mediamente da tre persone), si avvalgono anche del supporto dei droni Raven: questi mezzi sono fondamentali infatti per la ricognizione in aree particolarmente impervie che rendono impossibili tale operazione con i mezzi di terra. La Kfor opera quale “third responder”, ovvero terza forza al quale spetta intervenire in caso di minaccia alla sicurezza dopo la polizia kosovara e la missione Eulex, in tutto il territorio del Kosovo ad eccezione del monastero ortodosso di Decani dove mantiene il ruolo di “first responder”. Il contingente Kfor è costituito oggi da 3500 unità provenienti da 20 paesi Nato e da otto Stati partner. L’Italia guida il Comando regionale dell’Ovest, dove sono presenti militari di altri sei paesi: Slovenia, Turchia, Polonia, Austria, Svizzera e Moldova. Nella base villaggio Italia di Belo Polje (municipalità di Pec) sono attualmente presenti 650 militari, di cui circa 260 italiani. Attualmente la consistenza massima annuale autorizzata dall’Italia per il contingente nazionale impiegato nella missione Kfor è di 538 militari, 202 mezzi terrestri e un mezzo aereo. Dal 6 settembre 2013 l’Italia ha assunto il comando dell’intera missione Kfor; l’attuale comandante è il generale di divisione dell’esercito Michele Risi. (Pav)