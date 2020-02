Nato: Kosovo, presto operativa la nuova sede di “Radio K4”

- A oltre 20 anni dalla sua fondazione “Radio K4” continua a trasmettere in albanese ed in serbo, ed è diventata oggi una delle stazioni più popolari del Kosovo, in particolare tra i giovani. E’ il quadro della situazione presentato da Emina Hyseni Shala, direttrice dell’emittente radiofonica, la quale ha accolto alcuni giornalisti italiani nella nuova sede di “Radio K4” all’interno della base Nato di Camp Film City a Pristina. La redazione dell’emittente, fondata durante il conflitto della fine degli anni Novanta per trasmettere messaggi volti a favorire la convivenza inter-etnica, si sposterà infatti effettivamente nella nuova moderna sede con vista sulla capitale kosovara all’inizio del mese di marzo. Shala ricorda la nascita dell’emittente da lei diretta, nel 1999, quando si trasmetteva da una sede di fortuna, ovvero da un mezzo offerto dall’esercito britannico. “Quando abbiamo iniziato pensavo che questa esperienza potesse finire dopo due o tre mesi”, dichiara Shala esprimendo soddisfazione per la nuova sede, inaugurata solo alcune settimane fa alla presenza di numerosi ambasciatori internazionali a Pristina e del comandante della missione Kfor, generale Michele Risi, in occasione dei 20 anni dalla fondazione di “Radio K4”. (segue) (Pav)