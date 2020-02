Nord Macedonia-Italia: Di Maio a Skopje, seconda tappa del tour nei Balcani

- Seconda giornata nei Balcani per il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che è atterrato pochi minuti fa a Skopje, capitale della Macedonia del Nord. “Anche oggi molto intensa con diversi incontri istituzionali in programma”, scrive il ministro su Facebook. “Il primo con il presidente della Repubblica della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, mentre subito dopo vedrò il mio omologo Nikola Dimitrov”, ha scritto Di Maio. “Nel pomeriggio sarò in Kosovo per visitare il quartier generale della missione della Nato Kfor e incontrare i nostri militari, orgoglio della nazione”, ha aggiunto il capo della diplomazia italiana. (Mas)