Nota per gli utenti

- Servizi in programma nel corso della giornata:- Balcani: si conclude oggi il mini-tour nella regione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che si trova ora a Skopje, in Macedonia del Nord, e in pomeriggio sarà a Pristina, in Kosovo. Copertura dell'evento e servizio d'insieme. Lancio intorno alle ore 18:30.- Africa: concluso ad Addis Abeba il 33mo vertice dell'Unione Africana, focus sulla risoluzione pacifica dei conflitti come garanzia per sviluppo di un mercato unico. Servizio di insieme e lancio intorno alle ore 17.30.- Italia-Cina: intervista al sinologo ed editorialista Francesco Sisci sulle ricadute dell'epidemia da coronavirus sull'economia cinese e sui rapporti commerciali della Cina con altri paesi. lancio intorno alle ore 16.- Infrastrutture: dossier Aspi fermo su nodi concessione e Anas, coinvolgimento Cdp ancora prematuro. Servizio di insieme e lancio intorno alle ore 16.30.- Giustizia: sulla prescrizione non è ancora tregua, Zingaretti e Renzi duello a distanza. Servizio di insieme e lancio intorno alle ore 17.30.(Res)