India: Territorio di Nuova Delhi, vittoria schiacciante del Partito dell’uomo comune (4)

- Il Territorio della capitale nazionale (Nct) di Nuova Delhi esiste come tale dal 1992, preceduto dal Territorio dell’Unione di Nuova Delhi (dal 1956). La città è capitale dell’India dal 1911 e ha una continuità storica che data dal VI secolo a.C. Secondo l’ultimo censimento, del 2011, la popolazione dell’Nct sfiora i 17 milioni di abitanti, undici milioni dei quali residenti a Delhi. L’induismo è la religione maggioritaria, con una quota dell’81,68 per cento; le minoranze più consistenti sono quella islamica (12,86 per cento) e quella sikh (3,4). L’hindi è la lingua principale (84,92 per cento), seguita dal punjabi (5,2) e dall’urdu (5,17). L’area urbana di Delhi, inoltre, si estende oltre i suoi confini comprendendo anche le città satelliti di Ghaziabad, Faridabad, Gurgaon e Noida: un’area chiamata Regione della capitale nazionale (Ncr), con più di 26 milioni di abitanti. Nuova Delhi è amministrata in modo congiunto dal governo federale e da quello locale. La sua economia è dominata dal settore terziario, che rappresenta oltre il 70 per cento del prodotto interno lordo. (Inn)