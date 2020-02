Italia-Nord Macedonia: Di Maio a colloquio con omologo Dimitrov, sostegno a percorso integrazione Ue di Skopje

- Nel corso della sua visita a Skopje, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha avuto un incontro con il suo omologo macedone Nikola Dimitrov. Nel corso della conversazione, come riferisce una nota della Farnesina, Di Maio ha rimarcato come l’Italia abbia sempre sostenuto il percorso d’integrazione europea della Macedonia del Nord e continuerà a farlo. Il ministro ha inoltre sottolineato che l’apertura dei negoziati è una tappa fondamentale per la credibilità dell’impegno dell’Unione Europea nei Balcani, per rafforzare le riforme e consolidare la stabilità. (Com)