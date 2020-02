Umbria: ritardi erogazione Fondo gravissime disabilità, question time in Assemblea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sessione di question time della seduta di oggi dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, il consigliere Tommaso Bori (Partito democratico) ha chiesto all’assessore Luca Coletto chiarimenti sui “ritardi nell’erogazione del fondo gravissime disabilità 2019”. In particolare Bori ha chiesto alla giunta “quali azioni intende mettere in campo al fine di riprendere l'erogazione degli assegni mensili di sollievo, concludendo l’annualità 2019 e programmando gli interventi per il 2020, anche adeguando e rendendo uniformi i criteri di applicazione tra i diversi distretti sanitari regionali”. Illustrando l’atto in Aula, il consigliere Pd ha detto che “la Regione Umbria nel 2017 ha istituito un fondo per la cosiddetta ‘assistenza indiretta’ destinato a sostenere le funzioni assistenziali svolte da familiari o da altri soggetti ‘caregiver’, verso persone con gravissime disabilità associate o meno a patologie rare, spesso in condizione di dipendenza vitale. Il fondo destina assegni di cura mensili per potenziare l'assistenza a domicilio pari a 1.200 euro per le persone affette da patologia associata a malattia rara e 600 euro per le patologie non associate a malattia rara. Questi interventi di assistenza indiretta non vanno a sostituire, ma ad integrare i servizi sociosanitari forniti nelle strutture e nel territorio per le persone non autosufficienti, sostenendo con particolare attenzione chi si trova in condizioni di maggiore difficoltà. Le numerose famiglie inserite nella graduatoria hanno visto ora sospesa l'erogazione del contributo mensile senza alcun preavviso. Inoltre risultano disomogeneità nell’erogazione degli assegni di sollievo tra i diversi distretti sanitari regionali”. (segue) (Ren)