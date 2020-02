Umbria: ritardi erogazione Fondo gravissime disabilità, question time in Assemblea (2)

- L’assessore Coletto ha risposto che “il fondo in questione è alimentato da risorse del bilancio regionale e da risorse del ministero delle Politiche sociali. La parte di finanziamento regionale è passata da 4,4 milioni di euro (2016) a 3,1milioni (2017) a 4 milioni (2018); la quota del Fondo nazionale copre più della metà degli interventi. Le Aziende sanitarie nel 2019 hanno continuato a erogare servizi essenziali alle persone anticipando risorse del bilancio proprio e ciò ha portato alla momentanea interruzione degli altri setting, come l’assistenza indiretta, che non rientra nei livelli essenziali (Lea). Infine l’erogazione dell’assistenza indiretta prevede l’erogazione della stessa compatibilmente con la disponibilità di risorse assegnate dal fondo. È stato pubblicato il decreto che assegna risorse del 2019-2021 a tutte le Regioni, gli uffici stanno predisponendo gli atti per l’assegnazione delle risorse 2019-2020, l’assegnazione triennale eviterà discontinuità". "Nel 2018 - ha spiegato Colletto - sono stati erogati interventi per la non autosufficienza pari a euro 11milioni 877mila, di cui 4,5 milioni l’assistenza indiretta. Quanto rilevato dal consigliere Bori è vero, esiste questa differenziazione tra Usl 1 e 2: punteremo ad accentrare la gestione di queste risorse da parte regionale in modo che ci sia erogazione continua indipendentemente dal bilancio delle varie aziende e che divenga omogenea l’erogazione del servizio così importante”. (segue) (Ren)