Giustizia: Fornaro (Leu), giusto non inserire riforma prescrizione in Milleproroghe

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera Federico Fornaro definisce, in una nota, "giusto e corretto non inserire la riforma della prescrizione nel Milleproroghe. Ora però si abbassino i toni e ci si impegni tutti sulle priorità del Paese a cominciare dal sostegno al rilancio dell'economia e dell'occupazione, con un piano straordinario di investimenti pubblici, per la difesa dell'ambiente e per la messa in sicurezza del territorio".(Com)