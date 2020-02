Bullismo: Polizia postale lancia campagna comunicazione “Il cuore dalla parte giusta”

- La Polizia di Stato, da tempo impegnata in campagne di sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e i pericoli connessi all’utilizzo della rete internet, ed in particolare alle forme di aggressione perpetrate utilizzando la rete, ha lanciato l’iniziativa “Il cuore dalla parte giusta”. L’attività di responsabilizzazione, promossa in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, è stata perorata con l’ausilio di un video promozionale che ha incluso tematiche vicine a gran parte dei giovani, nonché l’utilizzo dello slogan “L'amicizia è una cosa seria”. Oltre alle campagne di sensibilizzazione la Polizia di Stato ha messo a disposizione degli utenti anche l’applicazione “Youpol”, strumento che permetterà ai ragazzi di tutte le province italiane di segnalare eventuali episodi di bullismo in maniera più diretta. In occasione della messa in campo di queste nuove iniziative, la Polizia postale e delle comunicazioni ha colto l’occasione per evidenziare anche l’attività itinerante già attiva “Una vita da social”, grazie alla quale sino ad oggi sono stati incontrati oltre 2 milioni di studenti, 220.000 genitori, 125.000 insegnanti per un totale di 17.000 Istituti scolastici e 300 città italiane. Il progetto, che ha avuto lo scopo di evidenziare sia le opportunità del web che i rischi di cadere nelle tante trappole dei predatori della rete confezionando un vero e proprio “manuale d’uso”, è stato finalizzato ad evitare il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte quelle forme di uso distorto della rete in generale e dei social network. Inoltre, a disposizione degli utenti, sono state altresì attivate la pagina facebook e twitter di “Una vita da social”, gestita direttamente dalla Polizia postale e delle comunicazioni, dove vengono pubblicati gli appuntamenti, le attività, i contributi e dove i giovani internauti possono “postare” direttamente le loro impressioni ad ogni appuntamento. Anche la campagna “Cuori connessi” ha riscosso successo coinvolgendo migliaia di studenti, attraverso la proiezione di un docufilm e le testimonianze dirette dei minori vittime di prevaricazioni, vessazioni e violenze online.(Ren)