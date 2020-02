Nord Macedonia-Italia: Dimitrov, Roma paese amico sostiene nostro percorso euro-atlantico

- L'Italia è "un grande amico" della Macedonia del Nord, sia a livello bilaterale che nel contesto degli obiettivi strategici di integrazione euro-atlantica di Skopje: lo ha detto il ministro degli Esteri macedone Nikola Dimitrov in una conferenza stampa congiunta tenutasi a Skopje con il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. "Abbiamo visto che nell'ultimo anno e mezzo siamo stati molto vicini alla valorizzazione dei nostri successi e all'avvio dei negoziati con l'Ue. Penso che una decisione positiva per il mio paese potrà contribuire a rafforzare i nostri risultati ma anche la credibilità e l'influenza che l'Unione europea ha nella nostra regione", ha detto Dimitrov. "La delusione per la mancata decisione dello scorso ottobre l'abbiamo trasformata in uno stimolo per tutti i fattori di questo paese, perché lavorino con ancora maggiore dedizione alla nostra agenda di riforme", ha proseguito il ministro ringraziando nuovamente Roma per il continuo sostegno fornito al percorso euro-atlantico del paese. "Abbiamo convenuto con il ministro Di Maio che l'apertura dei negoziati può essere utile per noi e la regione ma anche per l'Unione europea", ha concluso il ministro degli Esteri macedone. (Mas)