Governo: Crimi, Italia viva sembra opposizione al posto del centrodestra

- Il capo politico del Movimento cinque stelle Vito Crimi, rispondendo ai giornalisti, ha affermato: "L'atteggiamento di Italia viva non lo comprendiamo. Non comprendiamo se sta facendo l'opposizione al posto di Salvini, Meloni e Berlusconi. In ogni caso se vuol fare qualcosa di buono per gli italiani può mettersi a lavorare con noi per la riforma del processo penale, per ridurre i tempi".(Rin)