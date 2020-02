Governo: Ascani (Pd), Renzi è suo principale sponsor, lo ha voluto fino in fondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro all'Istruzione Anna Ascani, del Partito democratico, ospite a "L'aria che tira" su La7, ha affermato che "Renzi è il principale sponsor di questo governo. Lo ha voluto fino in fondo. Questa partita a tirare la corda per vedere se cade, secondo me, a Renzi non porta nulla. Porta a Salvini: infatti, della sconfitta di Salvini in Emilia-Romagna già non c'è più traccia".(Rin)