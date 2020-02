Repubblica Ceca: procuratore chiede 10 anni per ex imam di Praga accusato di terrorismo

- Il procuratore statale ha chiesto una pena di 10 anni di reclusione per Samer Shehadeh, ex imam di Praga accusato di terrorismo. Lo rende noto l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Per la precisione Shehadeh è accusato di aver aiutato il fratello e la cognata a raggiungere la Siria per unirsi al gruppo terroristico Al Nusra. L'ex imam è anche accusato di aver inviato loro denaro più volte mediante un intermediario. Shehadeh ha confermato le accuse rivoltegli ma dichiara di non aver fatto nulla di illegale, giacché non riconosce il governo siriano e non considera Al Nusra un gruppo terroristico. L'ex imam aveva lasciato Praga nel 2017 per essere poi arrestato in Giordania ed estradato in Repubblica Ceca. (Vap)