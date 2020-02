Coronavirus: Bonometti (Confindustria Lombardia), imprese italiane chiamate a supportare mancata produzione cinese

- Con il fenomeno del Coronavirus "si possono fare dei ragionamenti per cui si torna a produrre nei Paesi dove non ci sono questi rischi e forse anche in questo momento le imprese italiane saranno chiamate a supportare la mancata produzione cinese". Lo ha detto Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, a margine della presentazione dell'andamento economico nel quarto trimestre 2019 di industria e artigianato in Lombardia. "Ad esempio - ha proseguito Bonometti - la Corea che ha approvvigionato il cento per cento di certe forniture dalla Cina sta pagando il prezzo di queste incertezze". A chi gli ha chiesto se, da un punto di vista economico, potrebbe rappresentare un'opportunità per l'Italia, Bonometti ha subito chiarito che "non voglio crescere sulle disgrazie altrui, però effettivamente quei costruttori che hanno fatto scelte sbagliate, solo legate a una convenienza economica del prezzo, si trovano in grosse difficoltà oggi perché non hanno più rifornimenti. Quelli che hanno fatto scelte più strategiche, mixando le produzioni da quei Paesi anche per questioni di convenienza, hanno più sviluppo". "È vero - ha evidenziato Bonometti in conclusione - che tutti i costruttori hanno chiesto alle industrie italiane di essere in grado di aumentare la produzione per sopperire ai mancato rifornimenti dalla Cina". (Rem)