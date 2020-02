Puglia: Fiera internazionale aerospazio, prorogato termine adesione Pmi

- "E' stato prorogato al 13 febbraio il termine per la presentazione delle adesioni, da parte delle Pmi e delle startup interessate, per partecipare alla Fiera internazionale dell'aerospazio di Grottaglie". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore regionale pugliese allo Sviluppo economico, Mino Borraccino. "Com'è noto - ha spiegato - la prima edizione della Fiera Mediterranea dell'Aerospazio si svolgerà presso l'Aeroporto di Grottaglie dal 25 al 27 marzo 2020. Un evento eccezionale che offrirà una straordinaria occasione di crescita irripetibile per gli operatori del settore. Sono previsti infatti numerosi convegni e tavole rotonde durante i quali le Pmi innovative e le start up potranno confrontarsi con grandi gruppi industriali, istituti di credito e potenziali partner ed investitori internazionali. Le imprese pugliesi interessate a candidarsi devono compilare, entro il 13 febbraio 2020, la relativa scheda di adesione, unitamente al profilo aziendale, sul sito del progetto, sezione "partecipa agli eventi" previa registrazione sul portale web (se non ancora effettuata). I requisiti richiesti sono: essere Pmi regolarmente costituite ed iscritte al registro della Cciaa di competenza, oppure Start-up innovative, ovvero Pmi innovative, iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, attive da meno di 10 anni; essere attive in uno dei settori di riferimento per l'evento, con particolare riferimento al settore aerospaziale (costruzione e assemblaggio di aeromobili, spazio, satelliti e telecomunicazioni, propulsori ed attrezzature per motori, strumenti di supporto per la navigazione e pilotaggio, interiors, sistemi e attrezzature per aeroporti, subfornitura meccanica, materiali compositi e trattamenti di superficie, Mro) e/o settori connessi allo sviluppo dei sistemi unmanned ed alle tecnologie satellitari (Ict, materiali innovativi, tecnologie per le Smart cities) e disporre di prodotti e/o soluzioni innovativi da presentare". (segue) (Ren)