Puglia: Fiera internazionale aerospazio, prorogato termine adesione Pmi (2)

- Tra gli altri requisiti ricordati dall'assessore: "Disporre di una sede legale e/o operativa in Puglia; disporre di un sito internet e materiali promozionali in lingua inglese; disporre di personale in grado di condurre delle trattative d'affari in lingua inglese. Ciascuna impresa pugliese, ammessa a partecipare all'evento, avrà a disposizione uno spazio di lavoro personalizzato di circa 6 mq., dotato di n. 1 desk reception e accessori, agenda di incontri business-to-business. Al momento sono agli atti alcune candidature di rilievo, che vanno dall'aerospazio al settore meccanico e meccatronico, alla green economy, all'information comunication tecnology. Tuttavia, per consentire l'arrivo di ulteriori manifestazioni di interesse, il termine di presentazione delle adesioni è stato prorogato al prossimo 13 febbraio", ha concluso Borraccino. (Ren)