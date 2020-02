Medio Oriente: oggi sessione del Consiglio di sicurezza dell’Onu

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà oggi per discutere della situazione in Medio Oriente e in particolare della questione palestinese. Nel corso della riunione interverranno il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il presidente dell’Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, l’ambasciatore di Israele presso l’Onu, Danny Danon, l’ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Onu, Kelly Craft, e diplomatici degli altri paesi membri del Consiglio. Secondo quanto annunciato dal segretario generale dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp), Saeb Erekat, la parte palestinese proporrà una risoluzione di condanna del piano presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ritenuto sbilanciato a favore degli israeliani. (Res)