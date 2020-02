Iraq: incontro fra premier uscente e primo ministro designato

- Il primo ministro iracheno uscente, Adel Abdul-Mahdi, ha ricevuto oggi il premier incaricato, Muhammad Tawfiq Allawi, con cui ha discusso degli sviluppi nel paese, delle proteste pacifiche e del sostegno agli sforzi per formare il nuovo governo. Lo riferisce un comunicato stampa del capo dell'esecutivo uscente. Le parti hanno ribadito la necessità di cooperazione tra tutte le forze per facilitare il compito del primo ministro designato nella selezione dei componenti del governo e per rafforzare il lavoro delle istituzioni dello Stato. (Irb)