Giustizia: Bernini (FI) su prescrizione, chiudere infausta pagina storia parlamentare

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, dichiara in una nota che "gli scienziati del governo si sono accorti che inserire la riforma della prescrizione nel Milleproroghe sarebbe stata una forzatura ben oltre i limiti della decenza. Un doppio salto mortale, sia per lo strumento individuato, sia perché il lodo Conte bis è palesemente incostituzionale. Ora la maggioranza è in un vicolo cieco - prosegue la parlamentare - ma si va di male in peggio, visto che la riforma Bonafede è già in vigore. Per chi si dichiara garantista, dunque, la via maestra è una sola: dire sì al disegno di legge Costa e chiudere così una pagina infausta della storia parlamentare".(Com)