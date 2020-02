Rieti: con operazione antidroga 16 in carcere, altre persone ai domiciliari, 2 ricercati

- A seguito della vasta operazione antidroga nel reatino che ha portato alla notifica all'alba di 23 ordinanze di misure restrittive è stata disposta la custodia cautelare in carcere per 14 uomini, due dei quali già reclusi, e due donne. Per gli altri sono stati disposti gli arresti domiciliari. Sono ricercati, invece, due nigeriani che sono riusciti a eludere l’arresto. L’indagine è scaturita da un sequestro di alcune dosi di droga avvenuto a ottobre del 2018, dopo un’attività di osservazione e di pedinamento di un tossicodipendente. In quell’occasione la Polizia aveva accertato che sul cellulare del cliente lo spacciatore era registrato con il nome “Angelo Nero 2”, da qui il nome dell'operazione. Successivamente sono partite tutte le indagini che hanno permesso di scoprire i rapporti tra gli spacciatori, residenti a Rieti, e i loro clienti. Nel corso dell'inchiesta sono state intercettate numerose utenze telefoniche e sono stati svolti servizi di osservazione, anche con videocamere, e pedinamenti. In questo modo la Polizia ha neutralizzato il principale gruppo di spacciatori del capoluogo reatino che piazzava sul mercato, ogni mese, circa 300 dosi di cocaina, oltre mille dosi di eroina e oltre 10 mila dosi di marjuana, destinata in buona parte a giovani, anche minorenni.(Rer)