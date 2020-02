Imprese: Bonometti (Confindustria Lombardia), anno di recessione annunciato, ma nessuno ci ha creduto

- "È un anno di recessione, sono 16 mesi che abbiamo lanciato l'allarme dalla congiunturale che facciamo trimestralmente. Purtroppo nessuno ci ha creduto. Il presidente del Consiglio diceva che il 2019 addirittura sarebbe stato un buon anno. Basta guardare i dati e andare in giro per le aziende per vedere che l'economia reale è completamente diversa dall'economia raccontata sui giornali o in Tv". Lo ha affermato Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, a margine della presentazione dell'andamento economico nel quarto trimestre 2019 di industria e artigianato in Lombardia. "L'economia reale è al passo - ha proseguito Bonometti - sta perdendo competitività, non riesce più a esportare e a fare investimenti perché ci sono misure che sono contro lo sviluppo e la crescita. Basterebbe non far nulla in questo momento che si farebbe del bene all'industria italiana".(Rem)